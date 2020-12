Teatro, ecco San Carlo Digital Opera House. Piattaforma online in 4k con app anche per smart tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nasce la prima Piattaforma online di un Teatro d’Opera in Italia. Si tratta di “San Carlo Digital Opera House” e sarà realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e a TIM. Un canale di servizi per la produzione, la lavorazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand (VOD), in qualità broadcast 4k (per la produzione) e Full Hd (per la distribuzione), che prevede anche la realizzazione di un portale web e app. Si potrà accedere tramite smart TV, computer, smartphone, tablet. Dovrebbe essere Operativa a metà del 2021. “La Regione sostiene questo importante progetto teso alla fruizione della cultura in ambiente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nasce la primadi und’in Italia. Si tratta di “San” e sarà realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e a TIM. Un canale di servizi per la produzione, la lavorazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand (VOD), in qualità broadcast 4k (per la produzione) e Full Hd (per la distribuzione), che prevedela realizzazione di un portale web e app. Si potrà accedere tramiteTV, computer,phone, tablet. Dovrebbe esseretiva a metà del 2021. “La Regione sostiene questo importante progetto teso alla fruizione della cultura in ambiente ...

