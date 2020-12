Sanremo 2021: il regolamento del Festival al via il 2 marzo su Rai 1 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo 2021 ha il suo regolamento ufficiale. La Rai ha diffuso le regole su cui si baserà la kermesse canora che quest’anno andrà in scena, sempre dal Teatro Ariston, dal 2 al 6 marzo 2021. Rispetto allo scorso anno ci sono un paio di novità: il ritorno del Televoto dalla prima serata e l’aumento dei big in gara (saranno 26). Confermata poi la mancanza di eliminazioni per i big. Come lo scorso anno, inoltre, anche la serata speciale farà media ai fini della classifica provvisoria. Le canzoni dei Campioni devono avere una durata massima di 4 minuti e valgono le “solite” raccomandazioni sulla natura di “canzone nuova”. (QUI il regolamento completo) Giurie Ma quali sono le giurie del Festival di Sanremo 2020 stabilite nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildiha il suoufficiale. La Rai ha diffuso le regole su cui si baserà la kermesse canora che quest’anno andrà in scena, sempre dal Teatro Ariston, dal 2 al 6. Rispetto allo scorso anno ci sono un paio di novità: il ritorno del Televoto dalla prima serata e l’aumento dei big in gara (saranno 26). Confermata poi la mancanza di eliminazioni per i big. Come lo scorso anno, inoltre, anche la serata speciale farà media ai fini della classifica provvisoria. Le canzoni dei Campioni devono avere una durata massima di 4 minuti e valgono le “solite” raccomandazioni sulla natura di “canzone nuova”. (QUI ilcompleto) Giurie Ma quali sono le giurie deldi2020 stabilite nel ...

salhofolinas : manifesting gaia e francesca michielin a sanremo 2021 - targaaryenbitch : RT @lasoralalla: Pensando a questa sera quando Morgan scoprirà in diretta sul palco dell’Ariston che Bugo è in gara a Sanremo 2021 e lui no… - laelis_b : Questa sera boccata d'aria con l'annuncio del cast di Sanremo 2021. - zazoomblog : Sanremo 2021 Red Ronnie spoilera i cantanti in gara al Festival. E annuncia anche il vincitore - #Sanremo #Ronnie… - infoitcultura : Sanremo 2021, i concorrenti svelati a Sanremo Giovani: le prime indiscrezioni -