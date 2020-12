Sampdoria, Candreva e lo strappo da ricucire: cena e multa per l’esterno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Caso Candreva, si prova a ricucire lo strappo tra le parti: cena e multa salata per l’esterno della Sampdoria. Le ultime Claudio Ranieri ha nicchiato sul caso Antonio Candreva. La sensazione, come riporta il Secolo XIX, è che si voglia ricucire lo strappo. Ma il primo passo, come ha fatto capire il tecnico della Sampdoria nel post partita contro il Verona, deve arrivare da parte dell’esterno blucerchiato. I contatti tra il suo agente Pastorello e il direttore sportivo blucerchiato Osti ci sono stati. Candreva dovrà scusarsi con Ranieri e i compagni, magari offrire una cena di squadra. Sullo sfondo resta una possibile multa. La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Caso, si prova alotra le parti:salata perdella. Le ultime Claudio Ranieri ha nicchiato sul caso Antonio. La sensazione, come riporta il Secolo XIX, è che si voglialo. Ma il primo passo, come ha fatto capire il tecnico dellanel post partita contro il Verona, deve arrivare da parte delblucerchiato. I contatti tra il suo agente Pastorello e il direttore sportivo blucerchiato Osti ci sono stati.dovrà scusarsi con Ranieri e i compagni, magari offrire unadi squadra. Sullo sfondo resta una possibile. La ...

lvacofficial : ??@sampdoria, il 'caso' Candreva potrebbe rientrare: multa e cena da pagare #lungavitaalcalcio #LVAC #SerieA… - Mediagol : #Video #Sampdoria, Ranieri e il caso Candreva: 'Ecco come stanno le cose'. L'ex #Inter escluso a tempo indeterminat… - iConsdelFanta : Sampdoria, Candreva fuori rosa ma non tutto è perduto - ItaSportPress : Sampdoria, Verre: 'Gol dedicato a nostro tifoso morto. Caso Candreva? Lottiamo l’uno per l’altro' -… - CinqueNews : Caso Candreva, Ranieri: «Gli ho dato una pausa di riflessione» -