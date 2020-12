Part-time | al Comune di Roma per l’82% lo chiedono le donne

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – Nel 2019 l’82% dei dipendenti di Roma Capitale che si sono avvalsi su richiesta del part-time è donna. Su 23.541 dipendenti totali – di cui il 16.454 sono donne (69,8%) – a chiedere l’orario ridotto sono stati 1.646 (6,3%), di cui ben 1.356 lavoratrici. È uno dei dati più significativi emersi dalla ‘Relazione annuale sulla condizione del personale di Roma Capitale in tema di parità e pari opportunita’, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro/mobbing’ condotta sul 2019 dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) di Roma Capitale presieduto da Gabriella Saracino, che stamattina ha illustrato l’indagine alla Commissione Pari Opportunità capitolina. “L’età media dei dipendenti è tra i 50 e i 64 anni su un totale del 58% ed emerge il crescente e continuo invecchiamento del personale, nonostante le assunzioni in Roma Capitale del 2019- spiega Saracino- Interessante e’ poi l’analisi dei titoli di studio. Ancora una volta emerge che sulla fascia D su 4.922 dipendenti il 32% con laurea magistrale è donna, come il 72% con laurea breve. Ma anche nella categoria C il dato è significativo: su un totale di 3.100 dipendenti il 74% con laurea magistrale è donna, come il 76% di chi ha la laurea breve. Per la categoria dei dirigenti solo il 37,4% e’ costituito da donne, a fronte del 66% di lavoratrici che ricoprono incarichi inferiori“. Dati che per la presidente del Cug impongono “una riflessione sull’attivazione di quello che viene definito il ‘work-life balance’ per sopperire allo stereotipo uomo-donna e sfondare il tetto di cristallo”.