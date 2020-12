Non occupano per i decreti sicurezza ma occupano per farsi i selfie (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia della fiducia posta sul decreto sicurezza che manda in pensione i decreti Salvini non è stata presa bene in aula. Come si vede nelle immagini che si stanno diffondendo in rete e sui giornali, i leghisti hanno assalito il ministro D’Incà – che aveva dato l’annuncio – levandogli il microfono e impedendogli di parlare. Entro al massimo domani mattina il decreto sicurezza dovrebbe avere il via libero definitivo e la Lega ha affermato che farà l’impossibile per evitare che accada. L’impossibile della Lega sono i selfie. LEGGI ANCHE >>> La trollata della Lega sulla legge per lo studio di «Romagna Mia» nelle scuole (uguale a quella per «Bella Ciao») Come la Lega occupa il Senato per farsi i selfie I senatori della #Lega hanno occupato i banchi del governo per impedire ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia della fiducia posta sul decretoche manda in pensione iSalvini non è stata presa bene in aula. Come si vede nelle immagini che si stanno diffondendo in rete e sui giornali, i leghisti hanno assalito il ministro D’Incà – che aveva dato l’annuncio – levandogli il microfono e impedendogli di parlare. Entro al massimo domani mattina il decretodovrebbe avere il via libero definitivo e la Lega ha affermato che farà l’impossibile per evitare che accada. L’impossibile della Lega sono i. LEGGI ANCHE >>> La trollata della Lega sulla legge per lo studio di «Romagna Mia» nelle scuole (uguale a quella per «Bella Ciao») Come la Lega occupa il Senato perI senatori della #Lega hanno occupato i banchi del governo per impedire ...

Ultime Notizie dalla rete : Non occupano Non occupano per i decreti sicurezza ma occupano per farsi i selfie Giornalettismo.com Covid, Regione Veneto: ecco i dati sui posti letti occupati nei 68 ospedali

Alla data del 15 dicembre occupati 9.787 posti letto sui 13.820 a disposizione nei 68 ospedali. I ricoveri in area non critica stanno rallentando La fascia d'età più critica dei pazienti è quella over ...

Decreto sicurezza, la Lega occupa il Senato per 45 minuti

Prima che cominciasse la discussione in senato sul decreto sicurezza, i senatori della Lega hanno occupato i banchi del governo ...

