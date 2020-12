Negli Stati Uniti dieci stati hanno denunciato Google perché avrebbe gestito un monopolio della pubblicità in accordo con Facebook (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mercoledì dieci stati statunitensi hanno denunciato Google accusando la società di gestire un monopolio illegale per il controllo della pubblicità e di essersi accordata con Facebook per tagliare fuori i rivali dal mercato. La denuncia è stata presentata al tribunale Leggi su ilpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mercoledìstatunitensiaccusando la società di gestire unillegale per il controlloe di essersi accordata conper tagliare fuori i rivali dal mercato. La denuncia è stata presentata al tribunale

amnestyitalia : #Egitto Solo negli ultimi due mesi, sono stati messi a morte almeno 57 prigionieri, il doppio delle esecuzioni capi… - marcodellaguzzo : Dopo essere stati messi in ombra per anni dallo shale boom negli #StatiUniti, i produttori di #petrolio nelle oil s… - ghinghero : RT @askanews_ita: Numero record di contagi e decessi negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore - ilpost : Negli Stati Uniti dieci stati hanno denunciato Google perché avrebbe gestito un monopolio della pubblicità in accor… - NunziEnrico : @ninaeleformiche @brongosalvatore Sì, solo gli stati di New York e New Jersey negli USA si avvicinano, ma non so se… -

Ultime Notizie dalla rete : Negli Stati Coronavirus, negli Stati Uniti la prima vaccinazione in diretta a un’infermiera – Video Il Fatto Quotidiano Boato nella notte a Giugliano, forte esplosione spaventa i residenti

Un forte boato ha svegliato alcuni cittadini di Giugliano nella tarda serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che ...

Google sotto accusa negli Stati Uniti, condotta anticoncorrenziale

(Teleborsa) - I procuratori generali del Texas e di altri nove Stati americani hanno fatto causa a Google accusando il colosso delle ricerche online di abusare del suo potere monopolistico ...

Un forte boato ha svegliato alcuni cittadini di Giugliano nella tarda serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che ...(Teleborsa) - I procuratori generali del Texas e di altri nove Stati americani hanno fatto causa a Google accusando il colosso delle ricerche online di abusare del suo potere monopolistico ...