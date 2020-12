Linee 904 e 905 | 15 nuovi autobus in circolazione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – Quindicimezzi in servizio nelle zone di Casalotti, Casal Selce e Selva Candida, sulle904 e 905 che collegano questi quartieri alla metro A di Cornelia. La presentazione e’ avvenuta a Casalotti, nel XIII Municipio, alla presenza della sindaca Virginia Raggi e del presidente di Atac, Giovanni Mottura. “I mezzi rinforzeranno duead alta frequentazione che servono il quadrante nord ovest- ha spiegato Raggi- questa ulteriore partita fa parte della fornitura di 328mezzi che entro fine anno, o poco dopo, saranno tutti in strada. ” “A quel punto avremo sostituito e messo in strada piu’ di 500bus e con l’anno prossimo ne arriveranno altri 130, di cui 100 ibridi, mentre ne abbiamo prenotati anche altri 82. La sostituzione della flotta va avanti velocemente: quando siamo ...