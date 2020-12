Liguria | l’antico borgo di Osiglia è riemerso dal lago dopo 14 anni

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) GENOVA – Non sarà l’incantato campanile che emerge dal lago di Resia, ma anche la Liguria ha la sua affascinante “Curon”. È l’antico borgo di Osiglia, nell’entroterra savonese dell’Alta Val Bormida, che dopo 14 anni di immersione, fuoriesce dall’omonimo lago, svuotato per interventi di manutenzione all’invaso e alla diga di proprietà di Tirreno Power. Uno spettacolo già di per sé insolito, reso ancora più fiabesco dalle nevicate delle ultime settimane. Tanto che lo scorso weekend, turisti e curiosi non si sono fatti attendere. Il lago venne realizzato in seguito alla costruzione della diga dell’Osiglietta tra il 1937 e il 1939. Durante la sua costruzione, le località Cavallotti, Giacchini e Bertolotti furono sommerse dall’acqua, con lo sfollamento di circa trecento persone.