La Juventus aveva in pugno Aouar del Lione: il retroscena di mercato

La Juventus aveva in pugno Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 di proprietà del Lione: il retroscena

Interessante retroscena di mercato sulla Juventus. I bianconeri avevano in mano Houssem Aouar, centrocampista del Lione, ma l'affare è saltato per un motivo. La Juve ha preferito puntare su Federico Chiesa: l'arrivo dell'esterno della Fiorentina – a fronte di un investimento di 60 milioni – ha fatto saltare l'affare per il classe '98 francese.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus aveva La Juventus di Pirlo ha 8 punti in meno rispetto a quella di Sarri (ma non se ne preoccupa) Sport Fanpage Il solito Alvino: "Handanovic insuperabile contro il Napoli? Contro la Juve aveva l'artrosi..."

Samir Handanovic è apparso insuperabile? E' un grande portiere, un ottimo giocatore: non lo scopriamo soltanto adesso. Certo è che ieri ha preso l'impossibile, mentre in passato, in quel famoso 3-2 ...

La Dea resta al gelo Gomez convocato ma Gasp non apre «Altro a cui pensare»

BERGAMO. Papu Gomez regolarmente convocato contro la Juventus. Nonostante lo sfogo su Instagram, con quelle verità sottaciute e rimandate solo a quando il separato in casa dell'Atalanta se ne sarà and ...

