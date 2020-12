IL SEGRETO da lunedì 4 gennaio in replica (dall’inizio) su Rete 4. Ecco a che ora (Di giovedì 17 dicembre 2020) Com’è noto, Il SEGRETO sta vivendo le sue battute conclusive ogni pomeriggio su Canale 5: mancano circa trenta puntate al gran finale della soap spagnola. Tuttavia, per gli irriducibili aficionados delle vicende ambientate a Puente Viejo è in arrivo una gradita novità! Salvo cambiamenti dell’ultima ora, a partire da lunedì 4 gennaio la soap spagnola sarà riproposta dal principio su Rete 4 da lunedì al sabato alle ore 12.30, prima del tradizionale appuntamento con La signora in giallo. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) L’appassionante e indimenticabile storia d’amore di Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea), già replicata con successo in passato, farà dunque compagnia ai telespettatori della terza Rete ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 dicembre 2020) Com’è noto, Ilsta vivendo le sue battute conclusive ogni pomeriggio su Canale 5: mancano circa trenta puntate al gran finale della soap spagnola. Tuttavia, per gli irriducibili aficionados delle vicende ambientate a Puente Viejo è in arrivo una gradita novità! Salvo cambiamenti dell’ultima ora, a partire dala soap spagnola sarà riproposta dal principio su4 daal sabato alle ore 12.30, prima del tradizionale appuntamento con La signora in giallo. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) L’appassionante e indimenticabile storia d’amore di Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea), giàta con successo in passato, farà dunque compagnia ai telespettatori della terza...

