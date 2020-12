Il Governo non decide sul Natale | ma prevede spostamenti ingenti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In auto, lungo strade e autostrade. Dal proprio Comune a quello vicino, ma soprattutto da una Regione a un’altra. Ancora di più da Nord verso Sud. Ilnon ha ancora deciso se l’Italia asarà una grande zona rossa o se invece prevarrà l’arancione, se il lockdown sarà continuo o a giorni alterni, ma intantoche gli italiani abbiano già fatto la loro scelta. Molti si metteranno in macchina per spostarsi. In tantissimi. Prima dello stop alla mobilità che scatterà il 21 dicembre. Tre giorni, da venerdì 18 a domenica 20, segneranno quello che al tavolo del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato definito “uno spostamento ingente”. Un flusso così forte da portare il Viminale are di mettere in campo 70mila uomini delle forze dell’ordine. Gli autogrill sono i grandi ...