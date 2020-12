Fino a 5 ore di attesa per la diagnosi (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Erika Noschese Non solo soste infinite ma anche tempi di attesa incalcolabili al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. Nei giorni scorsi, il segretario generale della Cisl Fp di Salerno Pietro Antonacchio denunciava, infatti, le condizioni del pronto soccorso del nosocomio locale con soste Fino a 5 giorni per gli utenti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. La situazione non sembra essere delle migliori neanche per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici. Ad oggi, infatti, capita di attendere anche di 5 ore per poter procedere al servizio di diagnostica per immagini, nello specifico esami Tac. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Erika Noschese Non solo soste infinite ma anche tempi diincalcolabili al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. Nei giorni scorsi, il segretario generale della Cisl Fp di Salerno Pietro Antonacchio denunciava, infatti, le condizioni del pronto soccorso del nosocomio locale con sostea 5 giorni per gli utenti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. La situazione non sembra essere delle migliori neanche per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici. Ad oggi, infatti, capita di attendere anche di 5 ore per poter procedere al servizio di diagnostica per immagini, nello specifico esami Tac. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Fino ore Contratto di espansione verso il rilancio nella manovra 2021. Convenienza a confronto con l’isopensione Il Sole 24 ORE Coronavirus: Toscana, Campania e Valle d’Aosta verso la zona gialla

Venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell'Iss sull'andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancir ...

Rientri dal Nord, è conto alla rovescia La proiezione: in tutto più di 30mila

Rientri di Natale, il conto alla rovescia è cominciato. Da domani e almeno sino a domenica sono attesi in Puglia circa 30mila fuori sede. Studenti e lavoratori che dalle prossime ore ...

