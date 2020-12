De Zerbi: “Siamo cresciuti, ma per ambire ai primi posti dobbiamo diventare più scaltri” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato ai microfoni di Sky il pareggio per 1-1 della sua squadra al Franchi contro la Fiorentina: “Abbiamo raggiunto tante cose che mancavano l’anno scorso, come difendere palla su palla o aiutare i compagni quando sbagliano. dobbiamo diventare un po’ più scaltri perché abbiamo preso il gol del pareggio in un momento di controllo totale. Non dovevamo far creare le condizioni per il pareggio della Fiorentina. Se miglioriamo anche quello posSiamo ambire a qualcosa di alto“. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha analizzato ai microfoni di Sky il pareggio per 1-1 della sua squadra al Franchi contro la Fiorentina: “Abbiamo raggiunto tante cose che mancavano l’anno scorso, come difendere palla su palla o aiutare i compagni quando sbagliano.un po’ piùperché abbiamo preso il gol del pareggio in un momento di controllo totale. Non dovevamo far creare le condizioni per il pareggio della Fiorentina. Se miglioriamo anche quello posa qualcosa di alto“. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

