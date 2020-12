Copa del Rey | la compagnia aerea del Cornella perde le divise | la partita si gioca di notte

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Fatto curioso quello accaduto in Spagna indel Rey. Latrae Marino si è disputata diperché le maglie erano andate perdute Nella serata di ieri si sonote tantissime partite dei 64esimi didel Rey. Un match, però, è cominciato di mercoledì ed è terminato il giovedì. Si tratta della sfida tra Marino eche ha visto arrivare il fischio di inizio alle 23.30. A spiegare il perché è Marca. Lasu cui ha viaggiato il, ha infatti smarrito ledella squadra. Per questo motivo, il club catalano, ha dovuto attendere l’arrivo di un altro aereo con le maglie da gioco. Leggi su Calcionews24.com

