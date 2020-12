Come produrre ovociti da cellule staminali (Di giovedì 17 dicembre 2020) – Un gruppo di ricercatori della Kyushu University, Fukuoka, e dell’Istituto Riken, Giappone, utilizzando otto proteine o fattori di trascrizione, hanno convertito cellule staminali murine in cellule simili ad ovociti. Non si tratta di veri e propri ovociti, hanno infatti anomalie nei cromosomi e nel nucleo, ma possono essere fertilizzati e possono intraprendere le iniziali fasi di sviluppo fino ad arrivare allo stadio di otto cellule, spiegano Katsuhiko Hayashi e colleghi in uno studio pubblicato su Nature. Usando cellule staminali embrionali e cellule staminali pluripotenti indotte (riprogrammate da cellule adulte) di topo, i ricercatori, hanno identificato in otto proteine che regolano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 dicembre 2020) – Un gruppo di ricercatori della Kyushu University, Fukuoka, e dell’Istituto Riken, Giappone, utilizzando otto proteine o fattori di trascrizione, hanno convertitomurine insimili ad. Non si tratta di veri e propri, hanno infatti anomalie nei cromosomi e nel nucleo, ma possono essere fertilizzati e possono intraprendere le iniziali fasi di sviluppo fino ad arrivare allo stadio di otto, spiegano Katsuhiko Hayashi e colleghi in uno studio pubblicato su Nature. Usandoembrionali epluripotenti indotte (riprogrammate daadulte) di topo, i ricercatori, hanno identificato in otto proteine che regolano ...

