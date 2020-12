Chi è Blind, la storia di Franco Rujan, il cantante di X Factor (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il vero nome del rapper Blind è Franco Popi Rujanin, nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. Ha dunque solo 20 anni. Il ragazzo, con un passato difficile, rappresenta un ottimo esempio di riscatto. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito, presentato alle Audizioni, Cuore nero. Sin da subito il suo brano è stato uno dei più ascoltati su YouTube e Spotify. Ha spiegato il significato del suo soprannome dicendo: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. Come anticipato, il finalista di X Factor 2020 ha avuto un passato difficile, a causa di frequentazioni sbagliate che lo hanno portato su una brutta strada. La musica per Franco Rujan ha rappresentato la via del riscatto: “Ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il vero nome del rapperPopiin, nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. Ha dunque solo 20 anni. Il ragazzo, con un passato difficile, rappresenta un ottimo esempio di riscatto. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito, presentato alle Audizioni, Cuore nero. Sin da subito il suo brano è stato uno dei più ascoltati su YouTube e Spotify. Ha spiegato il significato del suo soprannome dicendo: “vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. Come anticipato, il finalista di X2020 ha avuto un passato difficile, a causa di frequentazioni sbagliate che lo hanno portato su una brutta strada. La musica perha rappresentato la via del riscatto: “Ho ...

