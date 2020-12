Cadaveri in valigia a Firenze, la svolta nelle indagini grazie al tatuaggio di una delle vittime (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tatuaggio di una delle vittime si è rivelato decisivo per la svolta nelle indagini relative ai due Cadaveri fatti a pezzi e ritrovati in alcune valigie a Firenze, in un campo nei pressi del carcere di Sollicciano e alla superstrada FiLiPi: l’immagine sul braccio del cadavere dell’uomo, riportante un’ancora e scritte in albanese con L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildi unasi è rivelato decisivo per larelative ai duefatti a pezzi e ritrovati in alcune valigie a, in un campo nei pressi del carcere di Sollicciano e alla superstrada FiLiPi: l’immagine sul braccio del cadavere dell’uomo, riportante un’ancora e scritte in albanese con L'articolo

