Benedetta Pilato | benvenuta fra le grandi E Lilly King non può stare tranquilla…

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’aspettavamo, tutti: è arrivata.si era preparata il terreno per questa grande prestazione. I 100 rana a inizio agosto, dopo il lockdown, dove aveva tirato giù un secondo al personale, le ISL con tutti quei record migliorati, settimana dopo settimana e con una esperienza di vita inusuale per una ragazzina di 15 anni. Eccola qua, fra lessime dei 100 rana, della specialità olimpica, di quella gara che lo scorso anno sembrava non entrarle in testa ma cosa può non entrare nella testa di una ragazza prodigio? Nulla.ha lavorato duramente, ha studiato ogni particolare del 100 e oggi ha messo assieme tutti i pezzi andando a far segnare il nuovo record italiano, il quarto tempo all time in Europa, il miglior tempo della stagione sulla distanza e si è qualificata per i Giochi di Tokyo mettendo ...