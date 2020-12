Ballo di Natale di Monaco: l’incantevole abito di Charlène (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’epidemia di coronavirus non ha fermato l’ormai tradizionale appuntamento con il Ballo di Natale di Monaco. Anche quest’anno, infatti, l’evento si è tenuto presso l’Hotel de Paris di Montecarlo, seppure ovviamente con tutte le precauzioni del caso (mascherine e distanziamento sociale) per la tutela della sicurezza e della salute dei presenti. La serata è stata Leggi su periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’epidemia di coronavirus non ha fermato l’ormai tradizionale appuntamento con ildidi. Anche quest’anno, infatti, l’evento si è tenuto presso l’Hotel de Paris di Montecarlo, seppure ovviamente con tutte le precauzioni del caso (mascherine e distanziamento sociale) per la tutela della sicurezza e della salute dei presenti. La serata è stata

Ultime Notizie dalla rete : Ballo Natale Charlene di Monaco al Ballo di Natale 2020: il suo caschetto biondo è... Amica Si chiama Il tempo del Natale: musiche del mondo e voci del Polesine, lo spettacolo

Si chiama Il tempo del Natale: musiche del mondo e voci del Polesine, lo spettacolo in programma mercoledì 23 alle 16, in diretta streaming dall'auditorium Marco Tamburini. È un evento nato ...

Si chiama Il tempo del Natale: musiche del mondo e voci del Polesine, lo spettacolo in programma mercoledì 23 alle 16, in diretta streaming dall'auditorium Marco Tamburini. È un evento nato ...