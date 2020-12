Baglio-Celli | Parco Cellulosa primo risultato per cittadini

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – Questo il comunicato di Svetlanae Valeria: “lldella, nel quartiere Casalotti, puo’ finalmente diventare pubblico. L’acquisizione dell’area nel patrimonio capitolino, votata ieri in Assemblea Capitolina, e’ ildi anni di battaglie e di un lungo percorso di condivisione che ha visto protagonisti migliaia di, che hanno seguito tutte le fasi, dai sopralluoghi alla discussione nelle commissioni.” “L’iter per acquisire ilnel patrimonio pubblico si era bloccato nel 2012, per imprecisioni sul rogito e da li’ poi si sono susseguite riunioni, ripensamenti e nuove procedure.” “Sono passati otto anni, con tre cambi di amministrazione, ma alla fine ihanno ottenuto un...