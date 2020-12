Atalanta, quali sono le squadre che hanno più bisogno di Gomez (Di giovedì 17 dicembre 2020) Canticchiando l’inno della Juventus mentre si accomodava in panchina, Alejandro Gomez sanciva con sorprendente tranquillità l’addio definitivo all’Atalanta Alejandro Gomez e l’Atalanta si sono amati, poi voluti bene, ora hanno bisogno di una pausa. Sarà lunga. L’addio dell’argentino sembra essere scontato, il rapporto con Gasperini è ai minimi termini, lo sanno tutti, e l’ultimo post Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Canticchiando l’inno della Juventus mentre si accomodava in panchina, Alejandrosanciva con sorprendente tranquillità l’addio definitivo all’Alejandroe l’siamati, poi voluti bene, oradi una pausa. Sarà lunga. L’addio dell’argentino sembra essere scontato, il rapporto con Gasperini è ai minimi termini, lo sanno tutti, e l’ultimo post Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LorenzoPortano1 : @IMilanista96 @IleniaRagozzino e quali sarebbero ste 5 squadre a finirci davanti? la Lazio che non vince più neanch… - leijlo : @TUTTOJUVE_COM Ma a parte Atalanta e Lazio... quali sono queste grandi? - AndreaMigneco2 : @SimoneCristao Vabbe Simone..e se ci lasciava per Atalanta e Sassuolo non era peggio? Lo sappiamo quali sonoi problemi - LaSoraCamilla_ : @Lukfer3 Poi domani puoi fare quello che vuoi. Ma in panchina durante uno Juve-Atalanta anche no. Perché puoi aver… - che_tempo : se il #papu fosse un grande calciatore non sarebbe rimasto all'Atalanta tutto questo tempo. Solo a BG poteva fare b… -