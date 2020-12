Apertura dei musei, la tecnologia serve ma il buon senso di più (Di giovedì 17 dicembre 2020) musei no open. Chiusi. Forse, magari un pochino, aperti a singhiozzo. Non si discute. Chiusi, serrati. La vera culla del contagio. Illi dixerunt. Illi: i nostri governanti e i loro consiglieri. Per quanto si voglia considerare il successo di pubblico che i musei hanno avuto in questi ultimi anni, non è mai capitato ad occhio umano, toto orbe terrarum (scomodiamo pure gli antichi: è emergenza) di vedere pericolosi assetti d’assedio alle porte della più rinomata struttura espositiva. Eppure è sancito: nei musei si è in pericolo. Toccare le opere, annusarle e, magari presi dal desiderio di marcare il territorio, strofinarsi su di esse, può indurre il malvagio pallino spinato, amante del buio, dell’arte e di tutto quanto condisce la vita degli umani, a tendere pericolosi tranelli attaccandosi ai malcapitati visitatori e compromettendo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020)no open. Chiusi. Forse, magari un pochino, aperti a singhiozzo. Non si discute. Chiusi, serrati. La vera culla del contagio. Illi dixerunt. Illi: i nostri governanti e i loro consiglieri. Per quanto si voglia considerare il successo di pubblico che ihanno avuto in questi ultimi anni, non è mai capitato ad occhio umano, toto orbe terrarum (scomodiamo pure gli antichi: è emergenza) di vedere pericolosi assetti d’assedio alle porte della più rinomata struttura espositiva. Eppure è sancito: neisi è in pericolo. Toccare le opere, annusarle e, magari presi dal desiderio di marcare il territorio, strofinarsi su di esse, può indurre il malvagio pallino spinato, amante del buio, dell’arte e di tutto quanto condisce la vita degli umani, a tendere pericolosi tranelli attaccandosi ai malcapitati visitatori e compromettendo ...

ItalyMFA : Oggi alla #Farnesina si tiene la IX Cabina di Regia per #internazionalizzazione|Apertura con un ?? del Presidente de… - directasim : Directa è il primo operatore del mondo finanziario che offre SPID come agevole e veloce modalità di apertura conto… - valtaro : #Recovery Fund, l'apertura di Riccardo Molinari a un governo con gli scontenti dei 5 Stelle e ...… - Giuggio72684862 : RT @ferruccio_sansa: Oggi folla in via Piave a Genova per l’apertura del centro commerciale di una società finanziatrice di Toti. Al di là… - mummy53690440 : RT @d_essere: Covid free ?? San Marino, autorizzato il cenone di Capodanno | A San Marino il cenone di Capodanno sarà possibile fino all'1 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura dei Mercato di Altopascio, prolungato l'orario di apertura dei banchi LuccaInDiretta San Marino autorizza il cenone di Capodanno fino all’una di notte

San Marino autorizza il cenone di Capodanno fino all'una di notte. Coronavirus - Prolungato l'orario di apertura di locali e ristoranti per il 31 dicembre - Il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta ...

La Regione Campania consegna 259 nuovi bus. De Luca: ‘Aiuto alla ripresa della scuola’

"Oggi consegniamo alle aziende locali altri 259 bus dopo i 380 gia' consegnati e a inizio gennaio ne arrivano altri 250. Arriviamo a mille bus per tutte le aziende campane".

San Marino autorizza il cenone di Capodanno fino all'una di notte. Coronavirus - Prolungato l'orario di apertura di locali e ristoranti per il 31 dicembre - Il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta ..."Oggi consegniamo alle aziende locali altri 259 bus dopo i 380 gia' consegnati e a inizio gennaio ne arrivano altri 250. Arriviamo a mille bus per tutte le aziende campane".