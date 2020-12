Walter Ricciardi/ "Immunità di gregge a fine 2021. Il vaccino Covid..." (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, a La Stampa: "Dal via libera dell’Ema tre giorni per iniziare la campagna in Italia" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il consigliere del ministro della Salute,, a La Stampa: "Dal via libera dell’Ema tre giorni per iniziare la campagna in Italia"

La7tv : #dimartedi Lo sfogo di Walter Ricciardi: 'Ci sono medici che non ce la fanno più e stanno pensando di dimettersi, i… - mbx1900 : Coronavirus, lo sfogo di Walter Ricciardi: ''Siamo in guerra, più morti oggi che nel 1944'' Allora c’erano solo 17… - mauro_mpa : Coronavirus, lo sfogo di Walter Ricciardi: ''Siamo in guerra, più morti oggi che nel 1944'' E tutti in giro a far c… - Ninobuenaventur : ??La retorica della guerra dimenticando i tagli alla sanità: non è una guerra, si chiama neoliberalismo. Se invece… - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, lo sfogo di Walter Ricciardi: ''Siamo in guerra, più morti oggi che nel 1944'': Lo sfogo del professor Walte… -