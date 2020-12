Speranza spinge per il Natale sicuro. Ma il Cts si spacca sulla stretta. Italia rossa o arancione, dai tecnici pareri discordanti. E le Regioni chiedono differenziazioni territoriali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono ore calde per l’Italia. Dopo una prima parziale apertura nei giorni delle festività natalizie si torna ad ipotizzare misure più rigide. Un dietrofront? Lo sapremo nelle prossime ore. La cosa certa è che a preoccupare gli esperti sono i dati giornalieri relativi all’infezione da covid-19 e le migliaia di persone che lo scorso weekend si sono accalcate nelle principali città. Cara ci è costata la corsa allo shopping. Ma non è ancora detta l’ultima parola perché i tre direttori generali del ministero della Salute, Achille Iachino, Andrea Urbani e Giovanni Rezza non hanno firmato il verbale finale, evidenziando la spaccatura interna anche al gruppo di esperti. Maggiori controlli dunque ma senza indicare chiusure specifiche. È stato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro a sottolineare i rischi di assembramenti «nei posti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono ore calde per l’. Dopo una prima parziale apertura nei giorni delle festività natalizie si torna ad ipotizzare misure più rigide. Un dietrofront? Lo sapremo nelle prossime ore. La cosa certa è che a preoccupare gli esperti sono i dati giornalieri relativi all’infezione da covid-19 e le migliaia di persone che lo scorso weekend si sono accalcate nelle principali città. Cara ci è costata la corsa allo shopping. Ma non è ancora detta l’ultima parola perché i tre direttori generali del ministero della Salute, Achille Iachino, Andrea Urbani e Giovanni Rezza non hanno firmato il verbale finale, evidenziando latura interna anche al gruppo di esperti. Maggiori controlli dunque ma senza indicare chiusure specifiche. È stato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro a sottolineare i rischi di assembramenti «nei posti ...

