San Gennaro, Napoli prega: ultimo tentativo alle 18 e 30. Tutte le sciagure del mancato miracolo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Napoli è col fiato sospeso. Non capitava da anni. Il sangue di San Gennaro non si è sciolto: il miracolo che si rinnova tre volte l’anno non si è compiuto e per l’intera città è un segno infausto, in un 2020 già negativo per tutti i partenopei, alle prese con la pandemia Covid e con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è col fiato sospeso. Non capitava da anni. Il sangue di Sannon si è sciolto: ilche si rinnova tre volte l’anno non si è compiuto e per l’intera città è un segno infausto, in un 2020 già negativo per tutti i partenopei,prese con la pandemia Covid e con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

