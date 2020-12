Regali di Natale: Folletto è fra i più richiesti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli italiani mettono l’aspirapolvere sotto l’albero di Natale: il Folletto è fra i più richiesti. Igiene, tecnologia e risparmio di tempo tra i motivi La casa è sempre più al centro dei pensieri degli italiani. La pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori, che ora passano molto tempo fra le mura domestiche e vogliono vivere in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli italiani mettono l’aspirapolvere sotto l’albero di: ilè fra i più. Igiene, tecnologia e risparmio di tempo tra i motivi La casa è sempre più al centro dei pensieri degli italiani. La pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori, che ora passano molto tempo fra le mura domestiche e vogliono vivere in… L'articolo Corriere Nazionale.

DarioNardella : È partita la campagna del @comunefi “COMPRA FIORENTINO”. Questo #Natale facciamo i regali scegliendo i nostri negoz… - borghi_claudio : Sento molti che dicono: 'no, questo Natale niente regali, c'è così tanta gente povera...' Allora, OK se VOI siete p… - ComuneMI : Si rinnova il progetto #Gift: a #Natale, per bambini e ragazzi le cui famiglie riceveranno i pacchi alimentari attr… - Anna7147594114 : RT @VinMarchioni: Comunque sti due giorni li potevano riaprire pure i teatri e i cinema viste le scene di massa. Ah no. Salvare l’economia… - cavalierepadano : RT @Gigadesires: Avete visto come sono umani, vi hanno permesso di uscire qualche giorno per comprare i regali, ma adesso il popolo bue irr… -

Ultime Notizie dalla rete : Regali Natale Un regalo di Natale al giorno: -10 Il Post Regali di Natale: Folletto è fra i più richiesti

Gli italiani mettono l’aspirapolvere sotto l’albero di Natale: il Folletto è fra i più richiesti. Igiene, tecnologia e risparmio di tempo tra i motivi La casa è sempre più al centro dei pensieri de ... Altre notizie da non perdere

Per la prima volta, il marchio newyorkese Noah collabora con il brand storico Barbour per la realizzazione di una collezione che fonde la visione libera di Noah al capo spalla più celebre dello stile ...