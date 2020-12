Oggi 17.572 casi e 680 morti. In testa Veneto, Lombardia e Puglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione in Italia in base al di Oggi 16 dicembre 2020 . I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680 morti. I tamponi sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione in Italia in base al di16 dicembre 2020 . I nuovidi contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680. I tamponi sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 17.572 positivi, 680 vittime. I dati di oggi #ANSA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - SerglocSergio : Bollettino #Coronavirus Italia, oggi 17.572 contagi e 680 morti per Covid: i dati di mercoledì 16 dicembre… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - Mariate48641882 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti. Eseguiti 201.040 tamponi -