Maria De Filippi ho terrore della malattia e della sofferenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maria De Filippi ha raccontato in un'intervista al "Corriere della Sera" di quando per la prima volta ha incontrato il figlio Gabriele che ha adottato insieme a Maurizio Costanzo ecco le sue parole: «Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele (il figlio adottato lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?». La De Filippi ha anche raccontato le novità dell'ultima edizione di "Amici" e confessato il suo incubo ricorrente. Le sue trasmissioni continuano a riempire il palinsesto da anni, ma lei preferisce cambiare qualcosa a volte: «Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L'anno ...

