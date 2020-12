Le superiori riaprono davvero il 7 gennaio? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Credo che una decisione di serrare le fila dovrà essere presa, anche perché ci proiettiamo verso il 7 gennaio che è una data importante perché i ragazzi dovrebbero tornare a scuola”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervistato a ‘Cartabianca’ su Rai tre, riferendosi alle misure da prendere per le festività di fine anno”. Ma davvero il 7 gennaio le superiori ritornano in presenza? Le scuole riaprono il 7 gennaio? Miozzo ha spiegato: “Dieci milioni di persone che si muovono sono un rischio potenziale – riferendosi agli spostamenti legati al ritorno a scuola – ma non possiamo pensare di tenere i nostri ragazzi ancora a casa fino alla fine dell’anno scolastico. Bisogna lavorare, il governo sta lavorando, le prefetture stanno lavorando, per ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Credo che una decisione di serrare le fila dovrà essere presa, anche perché ci proiettiamo verso il 7che è una data importante perché i ragazzi dovrebbero tornare a scuola”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervistato a ‘Cartabianca’ su Rai tre, riferendosi alle misure da prendere per le festività di fine anno”. Mail 7leritornano in presenza? Le scuoleil 7? Miozzo ha spiegato: “Dieci milioni di persone che si muovono sono un rischio potenziale – riferendosi agli spostamenti legati al ritorno a scuola – ma non possiamo pensare di tenere i nostri ragazzi ancora a casa fino alla fine dell’anno scolastico. Bisogna lavorare, il governo sta lavorando, le prefetture stanno lavorando, per ...

