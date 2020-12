La truffa di Natale: vende online PlayStation 5 ma i clienti non le ricevono (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le scuse non bastano, chiediamo il sequestro dei beni del titolare e della societ . E quanto afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell associazione di consumatori Codici, in merito a una ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le scuse non bastano, chiediamo il sequestro dei beni del titolare e della societ . E quanto afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell associazione di consumatori Codici, in merito a una ...

CorriereUmbria : OCCHIO ALLA TRUFFA Inps avvisa: 'Falso modulo, è una bufala' #bonus #natale #inps #truffa - MauroDiDio : siamo arrivati a Dicembre, cara @FASTWEB @FASTWEBHelp, ma il #wowspace non mi funziona da Luglio. Siamo passati dai… - Ninfearosa : Attenti alle truffe, non esiste nessun #BonusNatale 2020 dell’Inps - attipensa : #cashback Prima tutti a dire che non funziona, truffa di stato, ora tutti quelli che vanno a fare #shopping, nell… - annamariamoscar : Attenti alle truffe, non esiste nessun #BonusNatale 2020 dell’Inps -