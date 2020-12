GF Vip, Dayane Mello si scontra con Adua Del Vesco: interviene Malgioglio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I litigi nella Casa del GF Vip, non mancano mai. Dayane Mello, nelle ultime ore, ha avuto un nuovo scontro con Adua Del Vesco. La modella brasiliana ha accusato la sua compagna d’avventura di avergli messo tutta la Casa contro. GF Vip, Adua Del Vesco e Dayane Mello: amicizia al capolinea? In questi giorni, Adua Del Vesco ha notato un cambiamento in Dayane Mello. A detta dell’attrice infatti la sua amica si sarebbe distaccata da lei. Adua, dopo essersi confrontata con i suoi compagni d’avventura, ha deciso di affrontare la diretta interessata. Nel tardo pomeriggio Adua Del Vesco ha raggiunto Dayane ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I litigi nella Casa del GF Vip, non mancano mai., nelle ultime ore, ha avuto un nuovo scontro conDel. La modella brasiliana ha accusato la sua compagna d’avventura di avergli messo tutta la Casa contro. GF Vip,Del: amicizia al capolinea? In questi giorni,Delha notato un cambiamento in. A detta dell’attrice infatti la sua amica si sarebbe distaccata da lei., dopo essersi confrontata con i suoi compagni d’avventura, ha deciso di affrontare la diretta interessata. Nel tardo pomeriggioDelha raggiunto...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è DAYANE! #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - Comepeterpan1 : Dicono che la risata di MariaTeresa è snervante e quella di Dayane che sembra una foca #gf vip - Comepeterpan1 : La vipera Dayane vuole provare da sola il balletto dimostrandosi ancora più antipatica e presuntuosa vuole essere l… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Tu non hai vissuto nulla, devi vivere la tua vita': Dayane Mello distrugge Rosalinda Cannavò -