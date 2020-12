Germania: lockdown e record morti. Sassonia: non bastano rianimazioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Numero record di morti in Germania nel primo giorno del nuovo lockdown per contrastare la pandemia da coronavirus. Le autorità tedesche hanno indicato che i decessi sono 952 e i nuovi casi 23. 427. Il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Numerodiinnel primo giorno del nuovoper contrastare la pandemia da coronavirus. Le autorità tedesche hanno indicato che i decessi sono 952 e i nuovi casi 23. 427. Il ...

myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - carlaruocco1 : In una situazione così grave, dove anche la #Germania si avvia verso un #lockdown natalizio e noi abbiamo dovuto s… - AnnalisaChirico : Fanno un Dpcm, fissano delle regole, poi in Germania la cancelliera Merkel decide il lockdown e loro cambiano idea.… - francoscoca : RT @RubinoMauro: La Germania in #lockdown, cioè per loro la Salute è più importante della tombola con lo zio, incredibile. - Pietro59359863 : RT @RadioSavana: Germania, migliaia di cittadini protestano contro lockdown e dittatura sanitaria. Tutti rigorosamente senza mascherina. ht… -