Freuler risponde a Chiesa | Juve-Atalanta finisce 1-1 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pareggio pirotecnico 1-1 allo Stadium trantus e. Dopo il successo col Genoa i bianconeri rallentano la loro corsa alle posizioni di vertice sbattendo contro la solitache dopo essere andata sotto al 29?, gol di, pareggia al 59? con. In precedenza Ronaldo su rigore aveva fallito il raddoppio. In classifica la squadra di Pirlo sale a 24 punti, a 18 l’. Al 5? il primo acuto è di marca bianconera, Morata approfitta di uno svarione difensivo per servire Ronaldo, la conclusione di CR7 termina alta. Poco dopo nuovo errore difensivo nerazzurro, McKennie lancia Morata che pesca Ronaldo che perde l’attimo, la sfera arriva allo spagnolo che di tacco spreca una ghiotta occasione ma l’arbitro. Doveri fischia un fuorigioco. Al 29? la ...