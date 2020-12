Fedez | nuova denuncia del Codacons | “Pseudo beneficienza” Il caso

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il gesto didel rapper, fatto in questi giorni, non ha ottenuto il benestare dell'associazione, che ha agito contro di lui L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Il gesto di beneficienza del rapper, fatto in questi giorni, non ha ottenuto il benestare dell'associazione, che ha agito contro di lui ...Il Codacons ha denunciato di nuovo Fedez, questa volta per la consegna dei 5mila euro in beneficenza a bordo della sua Lamborghini: ecco la motivazione.