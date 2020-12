Elisabetta Gregoraci scrive all’ex di Pierpaolo Pretelli: la rivelazione di Ariadna Romero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono trascorse poche ore dalla dolcissima sorpresa di Ariadna Romero a Pierpaolo Pretelli fuori dalle mura del GF Vip, e l’ex fidanzata del gieffino ha deciso di rivelare un “segreto” su Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore le avrebbe inviato dei messaggi dopo il suo intervento in trasmissione, sigillando una pagina importante dietro le quinte del reality show. Ariadna Romero rivela: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci“ Ariadna Romero fa una rivelazione inaspettata su Elisabetta Gregoraci, poche ore dopo la sua sorpresa all’ex fidanzato, e padre del suo piccolo Leo, davanti alla porta rossa del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono trascorse poche ore dalla dolcissima sorpresa difuori dalle mura del GF Vip, e l’ex fidanzata del gieffino ha deciso di rivelare un “segreto” su. L’ex moglie di Flavio Briatore le avrebbe inviato dei messaggi dopo il suo intervento in trasmissione, sigillando una pagina importante dietro le quinte del reality show.rivela: “Mi ha scrittofa unainaspettata su, poche ore dopo la sua sorpresafidanzato, e padre del suo piccolo Leo, davanti alla porta rossa del ...

La Lorenzini verrà eliminata dalla Casa? La frase imbarazza Nardi

Sonia Lorenzini si è lasciata sfuggire una clamorosa gaffe al GF Vip che potrebbe costarle la squalifica dal programma.

