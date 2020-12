Dagli “auto-regali” al brindisi via web: come sarà il Natale 2020? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che ci separa dalla fine del 2020, un anno sotto il segno della pandemia che di certo non dimenticheremo. Mesi di paura, stress e scoraggiamento, che ci hanno anche visti uniti nelle difficoltà. come si apprestano gli italiani a vivere questo Natale? sarà un 25 dicembre diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto fino ad oggi, tanti i punti interrogativi: i nostri connazionali si dedicheranno anche quest’anno ai regali? Cosa cambierà negli acquisti natalizi e nelle cene di famiglia? A rispondere ci ha pensato una ricerca condotta da Groupon che indaga sul rapporto degli italiani con questo “Natale in epoca di Covid” per capire quanta sia la voglia di festeggiare e, soprattutto, guardare con un pizzico di ottimismo al nuovo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che ci separa dalla fine del, un anno sotto il segno della pandemia che di certo non dimenticheremo. Mesi di paura, stress e scoraggiamento, che ci hanno anche visti uniti nelle difficoltà.si apprestano gli italiani a vivere questoun 25 dicembre diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto fino ad oggi, tanti i punti interrogativi: i nostri connazionali si dedicheranno anche quest’anno ai? Cosa cambierà negli acquisti natalizi e nelle cene di famiglia? A rispondere ci ha pensato una ricerca condotta da Groupon che indaga sul rapporto degli italiani con questo “in epoca di Covid” per capire quanta sia la voglia di festeggiare e, soprattutto, guardare con un pizzico di ottimismo al nuovo ...

(Teleborsa) - Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che ci separa dalla fine del 2020, un anno sotto il segno della pandemia che di certo non dimenticheremo. Mesi di paura, stress e ...

