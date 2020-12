Botte alla compagna davanti ai figli piccoli: li traumatizza a vita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Denunciato dalla donna per i maltrattamenti subiti. Lui la considerava una “sua proprietà” e la picchiava davanti ai figli piccoli. È stato denunciato il 30enne di Civitavecchia da parte dell’ex compagna per maltrattamenti ed abusi quotidiani che la donna subiva costantemente. Un altro caso di violenza domestica quello avvenuto nella Provincia di Viterbo, a Civitavecchia, dove nella mattinata di martedì gli agenti del locale commissariato, diretto da Paolo Guiso, hanno dato esecuzione alla misura cautelare, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’agressore di non avvicinarsi alla vittima. La parte più grave della vicenda è che l’uomo considerava la donna una “sua proprietà”, impedendole di uscire e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Denunciato ddonna per i maltrattamenti subiti. Lui la considerava una “sua proprietà” e la picchiavaai. È stato denunciato il 30enne di Civecchia da parte dell’exper maltrattamenti ed abusi quotidiani che la donna subiva costantemente. Un altro caso di violenza domestica quello avvenuto nella Provincia di Viterbo, a Civecchia, dove nella mattinata di martedì gli agenti del locale commissariato, diretto da Paolo Guiso, hanno dato esecuzionemisura cautelare, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’agressore di non avvicinarsivittima. La parte più grave della vicenda è che l’uomo considerava la donna una “sua proprietà”, impedendole di uscire e ...

Ultime Notizie dalla rete : Botte alla Maxi rissa al Pincio, fu vendetta dopo un furto: nella prima zuffa botte anche ai genitori RomaToday Botte alla compagna davanti ai figli piccoli: li traumatizza a vita

Un altro caso di violenza domestica quello avvenuto nella Provincia di Viterbo, a Civitavecchia, dove nella mattinata di martedì gli agenti del locale commissariato, diretto da Paolo Guiso, hanno dato ...

