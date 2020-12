Biglietti dei treni alle stelle per le festività, interviene l’Antitrust. Guai in vista per le compagnie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Biglietti dei treni alle stelle per le festività, adesso trenitalia e Ntv hanno tre giorni di tempo per comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda” durante il periodo natalizio, dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Come riporta Il Fatto Quotidiano, “l’Antitrust ha infatti aperto un’indagine nei confronti delle principali compagnia di trasporto ferroviario”. A far drizzare le antenne all’autorità, oltre alle proteste dei cittadini alle prese con l’acquisto di un posto sui treni, è stato il “significativo aumento ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 dicembre 2020)deiper le, adessotalia e Ntv hanno tre giorni di tempo per comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda” durante il periodo natalizio, dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Come riporta Il Fatto Quotidiano, “ha infatti aperto un’indagine nei confronti delle principali compagnia di trasporto ferroviario”. A far drizzare le antenne all’autorità, oltreproteste dei cittadiniprese con l’acquisto di un posto sui, è stato il “significativo aumento ...

