Basket | Virtus Bologna-Olimpia Milano torna su Rai2 un anno dopo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Era il 29 dicembre 2019 quandosi sfidarono davanti alle telecamere dinell’ultimo loro incontro del campionato 2019-2020: allora vinse la Segafredo per 83-70 sull’AX Armani Exchange; era la 16a giornata del girone di andata. A quasi unesatto di distanza, il prossimo 27 dicembre l’appuntamento sul secondo canale della Rai si ripeterà: questa volta l’orario sarà quello delle 17:15 nell’ambito del 13° turno. Si giocherà alla Segafredo Arena, naturalmente a porte chiuse a causa delle attuali restrizioni in materia di Covid-19. Sono cambiate tante cose rispetto a unfa: allora laera prima in classifica eveleggiava tra la terza e la quarta posizione; oggi è la squadra di Ettore ...