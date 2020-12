Avatar 2 | James Cameron mostra la nave Matador in due nuove foto dal set

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)2 è uno dei film più attesi che saranno distribuiti nei prossimi anni: per alimentare l'hype,ha condiviso una nuovadal set in cui svela anche lad'assalto. Senza dubbio,2 diè uno dei film più attesi dai fan di tutto il mondo e, per alimentare l'hype, il celebre regista ha condiviso una nuovadal set. Nel 2009,prometteva di rivoluzionare il cinema - e, per certi versi, è riuscito a mantenere quanto promesso da. Il progetto del regista di Titanic, infatti, è noto per aver utilizzato tecnologie mai messe in campo in precedenza e ha dato vita ad un universo creato totalmente da zero. ...