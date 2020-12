Anche nella rsa di Reggello arriva la ‘sala degli affetti’ (Di mercoledì 16 dicembre 2020) FIRENZE – Anche a villa Poggio Adorno, nell’Rsa Delfino gestita dal gruppo Arat, è stata allestita la “sala degli affetti”. Una zona dedicata, in cui i parenti degli anziani ospiti della residenza potranno vedere, comunicare ma, soprattutto, entrare in contatto con i propri cari. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) FIRENZE – Anche a villa Poggio Adorno, nell’Rsa Delfino gestita dal gruppo Arat, è stata allestita la “sala degli affetti”. Una zona dedicata, in cui i parenti degli anziani ospiti della residenza potranno vedere, comunicare ma, soprattutto, entrare in contatto con i propri cari.

gennaromigliore : .@ItaliaViva non voterà nessun provvedimento che esautori Parlamento e Ministri a favore dell’ennesima task force e… - CalabriaTw : #Roma scivola al 32° posto nella classifica del @sole24ore sulla qualità della vita di 107 città italiane. Nella cl… - La7tv : #dimartedi Sallusti: 'Qualcuno dietro le quinte sta pensando a un governo di centro-destra?'. La risposta di Bersan… - AndreaGirardire : RT @byoblu: Nei paesi in cui è presente la malaria si registrano pochi casi di Covid-19. Il motivo sarebbe nell'utilizzo, anche nella profi… - osva_o : RT @byoblu: Nei paesi in cui è presente la malaria si registrano pochi casi di Covid-19. Il motivo sarebbe nell'utilizzo, anche nella profi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche nella Maxi rissa al Pincio, fu vendetta dopo un furto: nella prima zuffa botte anche ai genitori RomaToday Stevanato Group e Microsoft: Cloud Computing e sistemi di assistenza in remoto per far fronte alle sfide dell’industria farmaceutica

Tecnologie avanguardistiche abilitano un percorso di trasformazione digitale a tutto tondo a supporto della crescita internazionale del Gruppo Padovano, ora impegnato anche nella produzione dei flacon ...

Quant Retail Italy

Quant Retail Italy | 14 followers on LinkedIn. Soluzione cloud per la gestione di spazi commerciali, categorie di prodotti, planogrammi ed etichette. | Quant è una soluzione cloud per la gestione di s ...

Tecnologie avanguardistiche abilitano un percorso di trasformazione digitale a tutto tondo a supporto della crescita internazionale del Gruppo Padovano, ora impegnato anche nella produzione dei flacon ...Quant Retail Italy | 14 followers on LinkedIn. Soluzione cloud per la gestione di spazi commerciali, categorie di prodotti, planogrammi ed etichette. | Quant è una soluzione cloud per la gestione di s ...