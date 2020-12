Amadeus e la moglie toccano il cielo con un dito | la foto dice tutto

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un momento speciale tanto perquanto per la sua bella e bravaGiovanna Civitillo: lasu Instagramilcon unFonte Instagram – giovanna eSi parla tantissimo dell’amato e noto conduttore, che anche nella prossima edizione di Sanremo sarà il volto noto incaricato di guidare i telespettatori attraverso un viaggio fatto di musica ed emozioni: su Instagram, lo scatto suo e dellaGiovanna Civitillodavvero. Sono momenti importanti per Sanremo, che come i più attenti ed appassionati sapranno, avrà luogo con ogni probabilità la prima settimana di marzo, un evento che si terrà ...

infoitcultura : Ultimi gossip: Amadeus sul tradimento della moglie, l’addio al conduttore Rai e Romina rivela la malattia - RitaC70 : Amadeus, la moglie dopo il tradimento: ‘Valigie fuori dalla porta’ - infoitcultura : Amadeus e sua moglie, la confessione: 'Lo scoprirei da solo' - infoitcultura : Amadeus e sua moglie | la confessione | Lo scoprirei da solo - infoitcultura : Amadeus, la moglie dopo il tradimento: ‘Valigie fuori dalla porta’ -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus moglie

Paolo Rossi è morto e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano. Un uomo, uno sportivo e un campione raro, nella sua gentilezza d’animo, nella sua eleganza e nella sua dolcez ...Sembra che sia così anche in casa di Amadeus. Il conduttore, assieme a sua moglie Giovanna e il loro figlio José, ha in casa, da poco tempo, la piccola Kira. Alla quale insegnano moltissimo come ...