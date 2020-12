Almanacco del 16-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)del giorno e ci siamo a mercoledì e ci siamo a mercoledì allora Buongiorno amici amiche da parte di Francesco Vitale Oggi è il 16 dicembre la chiesa ricorda Santa Adelaide è un nome antico tedesco Che significa di Nobile aspetto sono nati oggi Ludwig van Beethoven Jane Austen Luisa Ranieri e andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi di andiamo a fare ad Assunta e a Marco Tantissimi auguri per una meravigliosa giornata con voi e per voi andiamo a fare il nostro bel viaggio nel tempo che ci porto in quel 16 dicembre 1087 signori segna la nascita di un monumento alla cultura all’Università di Bologna Alma Mater studiorum la più antica d’Italia tra le prime a sorgeretutta Europa 16 dicembre 1965 viene lanciata da Cape Canaveral la sonda Pioneer secolo btu di effettuare ricerche sul vento solare il campo magnetico solare raggi cosmici la sonda raggiunto il ...