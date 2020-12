A Napoli San Gennaro non fa il miracolo, il sangue non si scioglie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sangue di San Gennaro resta solido e nemmeno nell’ultimo tentativo alle 18:30 nella messa celebrata nel Duomo di Napoli alle 18.30 dal cardinale Crescenzio Sepe, l’ultima da arcivescovo di Napoli, visto che sta per passare il testimone a Mimmo Battaglia. “Vogliamo fare un atto di vera e profonda devozione al santo Gennaro perché siamo uniti nel suo nome. E’ lui che ci aiuta a vivere e a testimoniare la fede e, anche se il sangue non si scioglie, non significa chissà cosa”. Sono le parole pronunciate dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe ai piedi dell’altare maggiore del Duomo di Napoli, prima della celebrazione delle 18,30. Sepe ha preso tra le mani la teca del sangue di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildi Sanresta solido e nemmeno nell’ultimo tentativo alle 18:30 nella messa celebrata nel Duomo dialle 18.30 dal cardinale Crescenzio Sepe, l’ultima da arcivescovo di, visto che sta per passare il testimone a Mimmo Battaglia. “Vogliamo fare un atto di vera e profonda devozione al santoperché siamo uniti nel suo nome. E’ lui che ci aiuta a vivere e a testimoniare la fede e, anche se ilnon si, non significa chissà cosa”. Sono le parole pronunciate dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe ai piedi dell’altare maggiore del Duomo di, prima della celebrazione delle 18,30. Sepe ha preso tra le mani la teca deldi ...

