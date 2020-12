Tinto Brass | come sta | “Coronavirus? I consigli per combatterlo”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il registae il lockdown,sta dopo la paura della scorsa estate: “? Iper”. (screenshot video)Classe 1933, il regista, che è stato il maestro del cinema erotico italiano, ha vissuto nell’estate 2019 dei momenti difficili. Era stato ricoverato d’urgenza, il 9 luglio dello scorso anno, in terapia intensiva. Si temeva molto per la sua salute, ma poi la situazione è decisamente rientrata. Leggi anche: Alessia Mancini, che fine ha fatto la conduttrice: cosa fa oggi Il regista venne salvato dalla moglie Caterina e ripresosi ha spiegato: “Dove c’è un grande amore c’è una grande forza, mia moglie Caterina mi ha dato e continua a darmi la gioia di vivere. Posso ancora dire che il ...

