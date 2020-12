Striscia la notizia, l’ex inviato Mingo condannato per truffa (Di martedì 15 dicembre 2020) l’ex inviato di Striscia la notizia Mingo (vero nome Domenico De Pasquale) è stato condannato dal Tribunale di Bari a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa, falso e diffamazione. Secondo i giudici, Mingo con la complicità della moglie Corinna Martino, avrebbe truffato Mediaset facendosi pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, andati in onda nel 2012 e 2013 nel tg satirico di Antonio Ricci. Una vera e propria truffa architettata non solo all’insaputa di Striscia e Mediaset, ma anche dell’allora spalla di Mingo, Fabio De Nunzio. truffa ai danni di Mediaset, condannato l’ex ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020)dila(vero nome Domenico De Pasquale) è statodal Tribunale di Bari a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di, falso e diffamazione. Secondo i giudici,con la complicità della moglie Corinna Martino, avrebbeto Mediaset facendosi pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, andati in onda nel 2012 e 2013 nel tg satirico di Antonio Ricci. Una vera e propriaarchitettata non solo all’insaputa die Mediaset, ma anche dell’allora spalla di, Fabio De Nunzio.ai danni di Mediaset,...

