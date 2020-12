Quale operatore mobile ha Internet più veloce in 4G LTE

Leggi su navigaweb

(Di martedì 15 dicembre 2020) In Italia le reti mobili hanno visto un cambiamento importante rispetto al passato e dopo la fusione tra due delle quattro maggiori operatori di, ossia Wind e tre, abbiamo l'entrata in campo dell'Iliad, che con le sue tariffe basse sta facendo una concorrenza enorme agli altri operatori storici (oltre 3 milioni di utenti in un anno e mezzo). Ma tra tutti questi operatori quali conviene scegliere in base alla velocità della connessione? Facile abboccare alle false promesse delle pubblicità e ai grafici offerti dall'stesso (spesso non veritieri) e puntare sull'sbagliato per la nostra città o per la zona in cui abitiamo. Se vogliamo davvero scoprire nella nostra zona, siete capitati nella guida giusta: qui vi mostreremo tutti i test ...