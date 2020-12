Poste italiane in down, servizi digitali bloccati: cosa succede (Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri era successo a Google e ai suoi servizi, tra cui Gmail e Youtube; oggi è il turno di Poste italiane. Il sito e l’app sono in down da qualche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri era successo a Google e ai suoi, tra cui Gmail e Youtube; oggi è il turno di. Il sito e l’app sono inda qualche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

giornalettismo : Problemi di rete, problemi di rete ovunque #PosteItaliane #postedown - rivolwoodzione : sarebbe bello iniziare il 2021 con woops a casa, che dici poste italiane merda ? - grearpatience : madonna poste italiane fate schifo ma che cazzo di servizi avete dio santo peggiori corrieri in circolazione - HDblog : Poste Italiane down: ancora problemi con i servizi digitali - Assaltoniglio : Bene. Il sito delle Poste Italiane è fuori uso peggio di una Trabant guidata per una ventina d'anni da un tricheco… -