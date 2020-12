Paolo Rossi, la confessione fatta alla moglie prima di morire: brividi! (Di martedì 15 dicembre 2020) Il campione del mondo del 1982 lo ha detto poco prima di lasciare Federica, che è sempre rimasta al suo fianco E’ passata meno di una settimana è ancora il suo ricordo è fervido nelle menti di tutti gli appassionati di calcio. Paolo Rossi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il campione del mondo del 1982 lo ha detto pocodi lasciare Federica, che è sempre rimasta al suo fianco E’ passata meno di una settimana è ancora il suo ricordo è fervido nelle menti di tutti gli appassionati di calcio., L'articolo proviene da Inews.it.

acmilan : A minute's silence in memory of Paolo Rossi ?? Il minuto di silenzio in tua memoria. Ciao Pablito ?? #MilanParma… - chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - chetempochefa : Il nostro saluto a Paolo Rossi, a #CTCF ?? - mastrodea74 : RT @Eurosport_IT: 'Oggi i ragazzi, crescono programmati. Noi improvvisavamo, non sapevamo niente degli altri: forse il problema dei piedi è… - SimoTaboga : RT @Up_78erailmio: Di Maio ha 34 anni e oggi va a novantesimo minuto a parlare di Paolo Rossi e Maradona, che non ha mai visto giocare. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi Paolo Rossi, Messico ‘86 e quel grazie a Bearzot La Gazzetta dello Sport FATTO QUOTIDIANO - Paolo Rossi, stesso errore di Maradona: quel vizio italiano di santificare i morti

Il giornale diretto da Marco Travaglio pone l'accendo sulla vicenda calcioscommesse che riguardò Pablito Rossi e di cui in pochi stanno parlando. Bergamo, l’addio a Giancarlo Mangili, il piccolo grande uomo dello sci che con Goggi creò un mondo

Sciatori, tennisti, calciatori, alpinisti. Tutti a Bergamo «dal Giancarlo» perché era impossibile dire di no «al piccolo grande uomo» che nella Goggi rivestiva, insieme a quello di socio, il ruolo di ... Il giornale diretto da Marco Travaglio pone l'accendo sulla vicenda calcioscommesse che riguardò Pablito Rossi e di cui in pochi stanno parlando.Sciatori, tennisti, calciatori, alpinisti. Tutti a Bergamo «dal Giancarlo» perché era impossibile dire di no «al piccolo grande uomo» che nella Goggi rivestiva, insieme a quello di socio, il ruolo di ...