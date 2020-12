Natale, il ministro Speranza è per la linea dura: “Bisogna chiudere, non aprire” (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre si lavora all’introduzione di nuove misure restrittive per contenere i contagi da Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza rivendica le sue posizioni di grande rigidità, sottolineando come anche Angela Merkel abbia optato, in Germania, per una strategia simile: “Bisogna chiudere, non aprire“. In questi mesi di pandemia non ha mai cambiato idea, mai L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 dicembre 2020) Mentre si lavora all’introduzione di nuove misure restrittive per contenere i contagi da Covid, ildella Salute Robertorivendica le sue posizioni di grande rigidità, sottondo come anche Angela Merkel abbia optato, in Germania, per una strategia simile: “, non“. In questi mesi di pandemia non ha mai cambiato idea, mai L'articolo proviene da Leggilo.org.

TizianaFerrario : Caro Babbo Natale ti chiedo di spiegare a questo signore diventato ministro esteri che c'è un problema con l'Egitto… - Silvia_Caprari : RT @alessand_mella: Secondo il #CorriereDellaSera il ministro @robersperanza invocherebbe #lockdownitalia totale citando la #Merkel (il cui… - OBeneduci : LA RUBRICA – BENEDUCI: AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CHIEDIAMO PER NATALE UN CAPO DEL DAP CHE CAMBI LE COSE… - Penitenziari : BENEDUCI: AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - CHIEDIAMO PER NATALE UN CAPO DEL DAP CHE CAMBI LE COSE… - LeoBeneduci : BENEDUCI: AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - CHIEDIAMO PER NATALE UN CAPO DEL DAP CHE CAMBI LE COSE… -